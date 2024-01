Daredevil Born Again, nuove foto dal set: ci sono Matt, Karen, Foggy, Muse e Tigre Bianca!

Dopo le foto di Alaqua Cox a New York, in queste ore sono emerse tantissime immagini catturare dal set di Daredevil: Born Again, le cui riprese sono ufficialmente iniziate questa settimana.

I video e le foto trapelati in rete anticipano parecchi dettagli sulla storia di Daredevil: Born Again, e confermano anche molte delle indiscrezioni emerse nelle scorse settimane e mesi: ad esempio, come potete vedere in un video diventato immediatamente virale sui social, Matt Murdock, Karen Page e Foggy Nelson sono finalmente tornati insieme, con i tre attori Charlie Cox, Deborah Ann Woll e Elden Henson ripresi mentre camminano fianco a fianco per le strade delle Grande Mela (a quanto pare addobbata per le feste, un dettaglio che anticipa anche l'ambientazione - o una delle ambientazioni - della storia).

Inoltre, una foto mostra il nuovo villain Muse in azione, intendo ad imbrattare con la sua bomboletta spray un murales dedicato alla campagna elettorale di Kingpin, mentre un'altra immagina svela la presenza di Tigre Bianca in una scena fondamentale per il suo arco narrativo, ovvero la rapina al banco dei pegni: la presenza di entrambi i personaggi era stata largamente anticipata negli scorsi mesi, ma non era chiaro se sarebbero tornati anche dopo il reboot produttivo della serie.

Ricordiamo che in Daredevil: Born Again tornerà anche Bullseye.