Daredevil: Born Again, quale sarà l'obiettivo finale di Kingpin? Parla Vincent D'Onofrio

Le riprese di Daredevil: Born Again stanno per partire e ad alimentare ulteriormente l'hype ci pensa Vincent D'Onofrio nel corso di una convention a Salt Lake City ha parlato di quello che potrebbe essere l'obiettivo finale del suo acclamatissimo Kingpin.

Incalzato dal pubblico che gridava Spider-Man, l'interprete del malvagio villain apparso già al fianco di Charlie Cox nella serie Netflix prima del suo apprezzatissimo ritorno in Hawkeye ha detto: "Voglio dire, c'è solo un vero obiettivo finale. Sai, e penso che qualcuno abbia sempre sospettato chi sarebbe stato".

Daredevil: Born Again sarà incredibile e a tal proposito Vincent D'Onofrio ha sottolineato che il pubblico non può nemmeno lontanamente immaginare ciò che accadrà nel corso della nuova serie targata Disney+:

"Vedere ragazzi, voi non avete nemmeno lontanamente idea di ciò che vi aspetta con Born Again. E io lo dico perchè ne so sicuramente un po' più di voi ragazzi, e tutto quello che posso dire è che durante la messa in onda della serie non penserete a nient'altro che al prossimo episodio".

Per ora non possiamo ancora dire con certezza come andranno le cose in Daredevil: Born Again ma per quanto rivelato fin qui, le premesse sembrano essere più che positive. Siete curiosi di rivedere ancora una volta insieme Matt Murdock e Kingpin? Diteci come sempre la vostra nei commenti.