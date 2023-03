Daredevil: Born Again, parla l'ex produttore Netflix: 'Per me sarà una quarta stagione'

I Marvel Studios ci hanno tenuto fin da subito a dichiarare l'indipendenza di Daredevil: Born Again rispetto al prodotto Netflix. Però, secondo il produttore delle prime tre stagioni Erik Oleson ciò non è completamente vero. In una intervista ha parlato di quanto possa essere definito un "seguito".

Insomma, secondo Oleson il futuro del personaggio non sarà completamente separato da ciò che è successo nella serie Netflix. Dopo 3 stagioni l'eroe aveva acquistato una propria identità e dimensione che, secondo quanto visto anche in She-Hulk, gli rimarrà addosso ma, allo stesso tempo si cercherà di esplorare nuovo lati di Daredevil. Una decisione più che sensata se l'obiettivo diventa quello di dare nuova linfa al personaggio e raccontare nuove storie che potrebbero toccare toni differenti rispetto alla serie Netflix.

Dopo l'annuncio di una nuova Veronica Fisk in Daredevil: Born Again è chiaro che la volontà di fare qualche cambiamento ci sia da parte dei Marvel Studios. "Chiamo ancora [Daredevil: Born Again] stagione 4, ma stanno cercando di insistere che non lo sia, quindi andrò d'accordo con qualunque modo vogliano chiamarla" ha detto Oleson parlando della nuova serie in arrivo nel 2024. "Sono molto felice per Charlie [Cox] e Vincent, e si spera che altri nostri amici della Marvel avranno la possibilità di entrare a far parte dello show" ha commentato il produttore.

Nel frattempo nuove foto sul set di Daredevil: Born Again svelano delle ambientazioni anni 70 che incuriosiscono molto soprattutto riguardo la possibilità di vedere dei flashback del passato di Kingpin. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!