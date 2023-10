Daredevil: Born Again, perché a Kevin Feige non piaceva la serie MCU da rifare?

La notizia secondo cui Marvel avrebbe deciso di rifare Daredevil: Born Again ripartendo praticamente da capo ha sconvolto i fan del franchise poche ore fa: ma cosa c'è dietro una decisione tanto imprevedibile e probabilmente priva di veri e propri precedenti? In molti puntano già il dito contro Kevin Feige.

C'è ovviamente il presidente di Marvel Studios dietro la clamorosa decisione di riavvolgere il nastro, dal momento in cui da quelle parti nulla si muove senza il suo permesso: oltre alla comprensibile paura di fallire dopo un po' di progetti non particolarmente apprezzati da fan e critica, però, secondo alcune voci Feige non avrebbe visto di buon occhio un dettaglio in particolare della serie con Charlie Cox.

Pare, infatti, che lo show fosse stato impostato in modo da puntare molto più sulla vita da avvocato di Matt Murdock che sulla sua attività di supereroe: la serie sarebbe stata a tutti gli effetti qualcosa di molto simile a un legal drama, con il costume di Daredevil che non sarebbe saltato fuori prima del quarto episodio! Una strada che pare abbia convinto davvero poco il nostro Kevin, che soprattutto sulla base di ciò avrebbe deciso di dare l'ordine di rifare tutto. E voi, avreste apprezzato una soluzione simile? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali personaggi di Daredevil: Born Again sono comunque stati confermati.