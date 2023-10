Daredevil: Born Again, tutti i personaggi confermati finora

Quali sono i personaggi Marvel confermati finora per Daredevil: Born Again? Dopo le incredibili ultime novità su Daredevil: Born Again, che sarà rifatta da zero dopo i primi quattro episodi giudicati non altezza delle aspettative da Kevin Feige, ecco cosa sappiamo sulla serie.

Daredevil: Born Again avrà per protagonisti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, che interpreteranno l'avvocato cieco Matt Murdock/Daredevil e il candidato sindaco di New York Wilson Fisk/Kingpin, due facce della stessa medaglia della giustizia e del sistema legale.

Oltre a loro, il cast di attori e il roster di personaggi di Daredevil: Born Again include Jon Bernthal nei panni di Punitore, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn e Nikki M. James nei panni di Kristen McDuffie, (due diversi interessi amorosi di Matt Murdock nella storia editoriale del personaggio sulle pagine della Marvel Comics), Sandrine Holt ad interpretare Vanessa Fisk (al posto di Ayelet Zurer, che aveva interpretato il personaggio nelle stagioni di Netflix) , Michael Gandolfini nel ruolo di Daniel Blade, Arty Froushan nei panni di Buck Cashman (nei fumetti Marvel un agente speciale del governo dotato di superpoteri noto come il villain Bullet) e Genneya Walton in quelli della misteriosa BB Urich: al momento non è dato sapere se si tratterà della figlia di Ben Urich, mitico personaggio dell'universo di Daredevil, oppure di una rivisitazione in chiave femminile dello stesso. Infine, non è dato sapere se in Daredevil: Born Again appariranno anche Foggy Nelson e Karen Page, colonne portanti dei fumetti dedicati a Matt Murdock: la versione originale dello show non avrebbe dovuto includerli, ma chissà che il cambio di rotta imposto da Kevin Feige non possa rimediare da questo punto di vista.

Ricordiamo che, secondo quanto riportato, Daredevil: Born Again sarà rinviata al 2025, indiscrezione che sembrerebbe essere ormai confermata considerato che la serie dovrà ricominciare i lavori dall'inizio dopo il cambio di team creativo.