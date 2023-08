Daredevil: Born Again, tutti i personaggi confermati nella serie Marvel

Dopo le ultime indiscrezioni sulla trama di Daredevil: Born Again, cresce la curiosità dei fan nei confronti dell'attesissima serie tv di Disney+ che segnerà il primo progetto stand-alone per il Daredevil di Charlie Cox all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Per un riepilogo di tutto ciò che sappiamo finora sul progetto Marvel Studios, proviamo a riassumere qui di seguito tutti i personaggi Marvel confermati in Daredevil: Born Again:

Daredevil - il protagonista della serie, sarà interpretato ancora una volta da Charlie Cox dopo le tre stagioni dello show Marvel's Daredevil di Netflix, il suo spin-off Marvel's Defenders, e i camei nei precedenti titoli Marvel Studios Spider-Man: No Way Home, She-Hulk e Echo (in uscita a novembre 2023).

Kingpin - la nemesi di Daredevil, il temibile e machiavellico Wilson Fisk sarà interpretato ancora una volta da Vincent D'Onofrio, già apparso nel MCU nella serie tv Occhio di Falco. Anche lui tornerà nello spin-off Echo.

Il Punitore - Frank Castle sta arrivando nel MCU, dove avrà ancora una volta il volto di Jon Bernthal: l'attore ha interpretato il personaggio nella stagione 2 di Marvel's Daredevil di Netflix e nel suo spin-off The Punisher, distribuito sempre da Netflix, e esordirà nel MCU durante gli eventi di Daredevil: Born Again.

Vanessa Fisk - la moglie di Kingpin sarà in Daredevil: Born Again, ma sarà interpretata da Sandrine Holt. Nelle serie Netflix, il personaggio fu incarnato da Ayelet Zurer.

Altri membri del cast: oltre a queste conferme ufficiali, la serie Marvel Studios - le cui riprese sono state interrotte a causa dello sciopero - ha già annunciato per il suo cast anche Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan e Harris Yulin in ruoli attualmente sconosciuti. Secondo i rumor, Margarita Leviveva potrebbe interpretare il nuovo interesse amoroso di Matt Murdock, mentre Michael Gandolfini il figlio di Wilson Fisk, sebbene come detto in entrambi i casi non si tratti di notizie ufficiali.

Ricordiamo che Daredevil: Born Again uscirà nel corso del 2024 su Disney+, anche se al momento i Marvel Studios non hanno ancora comunicato una data d'uscita ufficiale. Per altri contenuti, scoprite tutte le prossime uscite della Fase 5 del MCU, tra cinema e serie tv.