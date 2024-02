Daredevil: Born Again, quali attori della serie Netflix non torneranno nel MCU?

Come confermato in via definitiva dalle tante foto dal set di Daredevil: Born Again, i Marvel Studios riporteranno nel MCU tanti volti noti delle serie originali di Netflix, eppure alcuni personaggi hanno subito un recasting.

Alcuni di questi li abbiamo già incontrati nella serie tv Echo, vero e proprio prequel di Daredevil: Born Again: durante le scene flashback sull'infanzia di Wilson Fisk contenute nell'episodio finale della serie tv Marvel Spotlight, infatti, il villain di Vincent D'Onofrio ascolta i suoi genitori, Bill e Marlene Fisk, che nel MCU sono stati interpretati dagli attori Richie Palmer Sr. e ML Gemmill. Si tratta in questo caso di un importante recasting, perché nella serie tv originale di Netflix la madre di Fisk, Marlene, originariamente era stata interpretata da Angela Reed (in versione giovane) e da Phyllis Somerville (nelle scene ambientate nel presente), mentre Bill Fisk era stato interpretato da Domenick Lombardozzi, attore che ha vestito i panni del detective Guy Russo nella seconda stagione di Reacher di Prime Video.

Curiosamente, tutti questi recasting ruota intorno a Kingpin, e questa tradizione sarà rispettata anche da Daredevil: Born Again. Come confermato in precedenza, infatti, nel MCU Vanessa Fisk sarà interpretata da Sandrine Holt, che è stata chiamata a sostituire l'attrice Ayelet Zurer, interprete del personaggio in tutte le stagioni di Marvel's Daredevil di Netflix.

Per altri contenuti guardate le prime immagini di Punisher sul set di Daredevil: Born Again.