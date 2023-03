Daredevil: Born Again, il personaggio torna in tribunale: ecco le nuove foto del set

Sono da poco iniziate le riprese di Daredevil: Born Again, serie Marvel che segue nuovamente le vicende dell'eroe preferito del pubblico. In alcune nuove foto dal set, si vede un'insegna e poi un tribunale.

Cosa significa tutto ciò, e come si fa a sapere che si tratti proprio del set di Daredevil: Born Again?

Innanzitutto, sull'insegna gialla (che potrete vedere nel Tweet lasciato in calce), vi è la scritta "Out of the Kitchen": questo è il titolo utilizzato per indicare la produzione della serie con Matt Murdock. Nello specifico, la crew dovrebbe trovarsi a New York, presso la Corte Suprema. Non lasciatevi ingannare, perché l'immagine del tweet non sembrerebbe essere la corte di New York.

Ad ogni modo, pare quindi che il nostro protagonista torni in tribunale. Chi ha già visto She: Hulk Attorney At Law, è sicuramente a conoscenza della doppia vita del protagonista, che è anche un avvocato praticante dalle competenze e qualità sorprendenti.

Daredevil: Born again uscirà l'anno prossimo, in primavera. Nella serie torneranno personaggi come John Bernthal nei panni di The Punisher e, chiaramente, Charlie Cox nei panni di Daredevil. La stessa sorte non è toccata a due membri del cast precedente: Foggy Nelson e Karen Page, interpretati da Elden Henson e Deborah Ann Woll.