Daredevil Born Again, il nuovo pilota svela il futuro di Kingpin e di New York nel MCU

Le riprese di Daredevil: Born Again sono attualmente in corso a New York con i protagonisti originali Charlie Cox, Deborah Ann Woll e Elden Henson tornati nei ruoli di Matt Murdock, Karen Page e Foggy Nelson, ma in queste ore sono emerse grandi novità anche per il Kingpin di Vincent d'Onofrio.

Come ampiamente anticipato dai rumor degli scorsi mesi e anche dal finale della miniserie tv Echo, infatti, a quanto pare in Daredevil: Born Again Wilson Fisk correrà davvero per la carica di sindaco di New York: la conferma definitiva, oltre ai vari manifesti affissi ai muri delle location della città scelte per le riprese, arriva da un oggetto di scena fotografato in questi giorni durante i quali i Marvel Studios sono impegnati a realizzare il nuovo episodio pilota di Daredevil: Born Again. Nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, potete vedere una pila di finti giornali realizzati per le riprese, e in prima pagina si parla proprio di Wilson Fisk come candidato sindaco di New York: e secondo i sondaggi le cose gli vanno bene, a quanto pare...

Da mesi si parla di un'ampia storyline su Kingpin nel MCU che legherà insieme le storie di Occhio di Falco, Echo, Daredevil: Born Again e il prossimo Spider-Man 4 di Tom Holland e che vedrà Wilson Fisk diventare sindaco di New York e bandire definitivamente i vigilanti mascherati sguinzagliando contro di loro mercenari e supercriminali, cosa che ovviamente spingerà Spider-Man e Daredevil a collaborare insieme ad altri supereroi per ristabilire la pace.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita ma probabilmente arriverà su Disney+ nel corso del 2025.