Daredevil Born Again porterà nel MCU anche Karen Page e Foggy Nelson?

Al Comic-Con di San Diego i Marvel Studios hanno annunciato Daredevil Born Again, una nuova serie Disney Plus canonica con il MCU che vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock: ma che ne sarà di Karen Page e Foggy Nelson?.

Al momento non si hanno informazioni sulla trama della serie televisiva, che anche dal titolo fa presupporre una specie di sequel/revival delle tre stagioni distribuite da Netflix - e tornare recentemente sotto l'ombrello d Disney Plus - fatta eccezione per il fatto che la prima stagione sarà composta da ben diciotto episodi e che oltre al Matt Murdock di Charlie Cox tornerà anche il suo temibile avversario, Wilson Fisk alias Kingpin, ancora una volta interpretato dal grandissimo Vincent D Onofrio.

Tuttavia, sarebbe una grande delusione per i fan rivedere Matt Murdock senza i suo inseparabili compagni d'avventura, Karen Page e Foggy Nelson, nella fattispecie le bellissime versioni interpretate da Deborah Ann Woll e Elden Henson, che hanno vestito i panni dei due personaggi in tutte e tre le stagioni di Netflix, spin-off The Punisher e The Defenders compresi.

Resta da vedere dunque se Daredevil: Born Again finirà con l'essere un reboot o un sequel delle tre stagioni ex Netflix, e chissà che She-Hulk non possa fornire ulteriori indizi in tal senso dopo il cameo di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e il ruolo di Kingpin in Hawkeye. Come anticipato dal nuovo trailer di She Hulk infatti Matt Murdock avrà un ruolo nella prossima serie del MCU per Disney Plus: la speranza, per i fan, è di rivedere anche Karen e Foggy tra le aule di tribunale frequentate da Jennifer Walters.

