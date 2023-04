Daredevil Born Again, nuovo fan poster è un omaggio al cast rinnovato della serie Marvel

Dopo che Elodie Yung ha stuzzicato i fan di Daredevil: Born Again con un post su Instagram, a fornire ulteriori dettagli sulla serie MCU è il fan poster appena pubblicato, che mostra un cast diviso tra nuove comparse e vecchi ritorni.

Nel prestigioso cast, ricordiamo attori del calibro di Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) e Sandrine Holt (Vanessa Fisk). La serie, creata da Matt Corman e Chris Ord, sarà composta da 18 episodi e rientrerà nella recentemente introdotta Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Le riprese sono iniziate nel marzo 2023 e dovrebbero continuare fino alla metà di novembre.

In che modo Daredevil: Born Again sarà diverso dallo show Netflix? Numero di episodi a parte – il primo ne ha quasi il doppio rispetto al secondo, – la serie MCU potrebbe non ingaggiare più Karen Page e Foggy Nelson; inoltre, l'atmosfera sarà probabilmente meno cupa – o almeno così credevamo fino a poco tempo fa: Vincent D'Onofrio ha assicurato che assisteremo alla stessa violenza dello show Netflix, per poi aggiungere: "Ci sarà non soltanto della violenza emotiva, ma anche fisica vera e propria. La serie rappresenterà una maratona molto, molto lunga, e gli attori non potrebbero esserne più felici".

La nuova serie MCU non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma la provvisoria finestra di uscita coincide con la primavera 2024. Nell'attesa di assistere agli eventi che riguarderanno Murdock, Fish, Castle e gli altri personaggi, ecco gli spoiler di Vincent D'Onofrio sulla seconda stagione di Daredevil: Born Again.