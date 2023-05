Daredevil: Born Again, produzione interrotta a causa dello sciopero degli sceneggiatori!

Lo sciopero degli sceneggiatori continua a colpire. Dopo la sospensione di tantissime serie tv nelle ultime settimane, anche la produzione di Daredevil: Born Again si è fermata. Le riprese, attualmente in corso a New York, sono state bloccate a due mesi dall'inizio della lavorazione a New York.

Dopo l'interruzione della produzione di Blade a causa dello sciopero della WGA anche Daredevil: Born Again si è voluta accodare al resto dei prodotti che, attualmente, si sono fermati per perseguire la causa portata avanti dagli sceneggiatori. Il blocco obbligato è stato annunciato dal sindacato che ha comunicato le dinamiche che hanno portato a ciò.

"I membri della WGA in sciopero hanno organizzato un picchetto all'alba a Silvercup East, dove avrebbero dovuto filmare Daredevil, ma i membri del Teamster Local 817 e IATSE Locals 829 e 52 si rifiutano di oltrepassare la linea del picchetto" hanno comunicato i rappresentati della Writers Guild of America riguardo l'interruzione delle riprese di Daredevil a New York. Secondo quanto trapelato la giornata si è conclusa intorno alle 13 senza riprese effettuate. L'evento è stato documentato dallo showrunner Warren Leight da lungo tempo membro del sindacato.

Tra le novità che riguardano la serie c'è sicuramente il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher in Daredevil: Born Again.