Daredevil: Born Again, un nuovo titolo provvisorio stimola le teorie dei fan

In una dichiarazione esclusiva di Cosmic Circus, è stato annunciato che la serie Daredevil: Born Again, prossimamente in uscita su Disney+, avrà come titolo provvisorio "Out the Kitchen", mentre il titolo della fittizia società di produzione sarà "Blind Faith Production, LLC".

Avanzare ipotesi non è facile, soprattutto considerando che, in un'altra occasione, Cox ha smentito una teoria dei fan di Daredevil sul titolo della serie. In molti potrebbero credere che quest'ultimo si riferisca alla casa di Matt Murdock (poiché il personaggio MCU opera, per l'appunto, nel quartiere di Hell's Kitchen, situato nella città di New York), ma i motivi potrebbero essere altri.

Ad esempio, un'informazione simile potrebbe suggerire un allontanamento dalla città da parte di Daredevil, proprio come ha fatto in She-Hulk: Attorney at Law. In quest'ultima serie, infatti, il supereroe interpretato da Charlie Cox ha trascorso una settimana di vacanza a Los Angeles, dove ha iniziato a frequentare Jennifer Walters (impersonificata dall'attrice Tatiana Maslany) per poi combattere il crimine unitamente. Se vuoi fare un ripasso della storia ideata da Jessica Gao, ecco la recensione di She-Hulk: Attorney at Law.

Da sempre la Marvel ha cercato di celare indizi nei variegati titoli di lavorazione: basti pensare al titolo "Callback" per Wonder Man (derivante dal passato da stuntman di Hollywood del personaggio) o a "My Pretty" di Agatha: Coven of Chaos (un palese riferimento al Mago di Oz). Da qui al 2024 sempre più nuovi indizi permetteranno ai fan di elaborare teorie accurate e di avvicinarsi al vero motivo di una scelta simile.

Ricordiamo che Daredevil: Born Again non vedrà la luce prima del 2024, ma Cox ha già iniziato l'allenamento per far fronte agli episodi più impegnativi e allinearsi alla prestanza del supereroe. "È pazzesco" ha dichiarato. "Soltanto le riprese saranno già davvero impegnative. Sarà una vera e propria sfida, ne sono sicuro, ma più che spaventarmi ne sono entusiasta". E i preparativi non terminano certo qui: basti pensare all'assunzione di avvocati da parte della Marvel per la produzione della serie.