Daredevil: Born Again, Punisher di Jon Bernthal avrà un ruolo maggiore del previsto?

Dopo aver parlato del ruolo di Tigre Bianca e Jenna Ortega per Daredevil: Born Again, le ultime novità a proposito dell'attesissima serie tv dei Marvel Studios riguardano Punisher, l'anti-eroe interpretato da Jon Bernthal.

Il ritorno del personaggio e dell'attore che lo ha interpretato nell'acclamata Marvel's Daredevil di Netflix era già stato confermato prima del reboot produttivo di Daredevil: Born Again ordinato da Kevin Feige dopo lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori hollywoodiani dell'anno scorso, ma ora che le riprese del nuovo episodio pilota di Daredevil: Born Again sono ufficialmente cominciate sono emersi anche nuovi dettagli sul ruolo previsto per Punisher.

Grazie allo Daniel Richtman, infatti, è stato anticipato che la sottotrama di Punisher per Daredevil: Born Again è stata ampliata durante la fase di revisione dello show: non è ancora chiaro quanto sarà esteso il ruolo di Frank Castle nel contesto della serie tv Marvel Studios, principalmente perché il numero di episodi di Daredevil: Born Again non è ancora stato chiarito in via ufficiale (ma si dice che la Marvel opterà per una stagione più breve, sulla scia della serie originale di Netflix, abbandonando il progetto originale di 18 episodi), tuttavia sappiamo che la sua storyline sarà legata ad un gruppo di poliziotti corrotti che usano il simbolo del teschio del Punisher per farsi giustizia da soli e soprattutto operare al soldo di Kingpin. Tra i villain confermati per Daredevil: Born Again ci sarà anche Bullseye, nuovamente interpretato da Wilson Bethel, e l'idea di un possibile scontro tra il micidiale killer e il Punisher non può che far schizzare l'hype dei fan alle stelle.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita su Disney+, anche se il 2025 appare molto probabile. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.