Daredevil Born Again, facciamo il punto: tutti i personaggi e gli attori confermati

Dopo le ultime foto dal set di Daredevil: Born Again, facciamo il punto della situazione sul cast dell'attesissima serie tv dei Marvel Studios in arrivo sulla piattaforma Disney+.

Tra attori di ritorno, new entry e rispettivi personaggi, ecco cosa dovete sapere sul cast di Daredevil: Born Again:

Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil

Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin

Elden Henson nei panni di Foggy Nelson

Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page

Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher

Wilson Bethel nel ruolo di Bullseye

Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk (il ruolo era stato riassegnato a Sandrine Holt prima del reboot produttivo

Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn

Hunter Doohan nel ruolo di Muse

Genneya Walton nel ruolo della figlia o nipote di Ben Urich

Jeremy Earl nel ruolo di un poliziotto sgherro di Kingpin, probabilmente Cole North

Tra le new entry in ruoli sconosciuti ci saranno anche Michael Gandolfini, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Lou Taylor Pucci e Clark Johnson

Secondo le anticipazioni, ampiamente confermate anche dalle foto dal set, la trama di Daredevil: Born Again vedrà Kingpin eletto sindaco di New York, che diventerà territorio ostile per i vigilanti mascherati a causa di un decreto anti-eroi. Stando a quanto riferito, questa premessa si collegherà a Spider-Man 4 con Tom Holland, nel quale Daredevil avrà un ruolo di co-protagonista.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti sulla serie tv Marvel.

