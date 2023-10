Daredevil Born Again, quando uscirà la serie Marvel dopo il reboot produttivo?

Quando uscirà Daredevil: Born Again? Come certamente saprete se seguite Everyeye ogni giorni, in queste ore Daredevil: Born Again è stata cancellata dai Marvel Studios, con Kevin Feige che ha ordinato di ricominciare da capo la produzione di tutti gli episodi.

Ciò vuol dire che i rumor che indicavano un rinvio di Daredevil: Born Again al 2025 sono da considerarsi ormai più che attendibili: prima dell'inizio degli scioperi del sindacato degli attori WGA e del sindacato degli attori SAG, infatti, Daredevil: Born Again aveva realizzato circa 4 o 5 episodi completi, ma quelle puntate (così come tutta la direzione generale intrapresa dal progetto) sono state giudicate insoddisfacenti da Kevin Feige e da altri produttori della Marvel, che hanno deciso di cambiare team creativo e dare allo show una nuova impostazione che possa soddisfare pienamente le altissime aspettative che la Marvel e tutti i fan ripongono nel progetto.

Anche se è stato dichiarato che molte cose del materiale girato sarà riciclato, è a dir poco improbabile che Daredevil: Born Again possa mantenere l'uscita prevista per il 2024, dato che adesso i Marvel Studios dovranno iniziare la ricerca per un nuovo team creativo: una volta selezionati i nuovi nomi da mettere alla guida del progetto, questi dovranno sviluppare i nuovi episodi, prima di poter tornare sul set, set che al momento sono ancora bloccati a causa dello sciopero degli attori SAG. Senza contare che il cambio di rotta dato a Daredevil: Born Again fa parte di una strategia più ampia con la quale i Marvel Studios intendono ristrutturare l'intero reparto delle serie tv MCU.

Insomma i fan dovranno aspettare più del previsto per Daredevil: Born Again, ma fortunatamente sia Charlie Cox che Vincent d'Onofrio torneranno nei panni di Daredevil e di Kingpin in Echo, la nuova serie tv dei Marvel Studios in arrivo a gennaio 2024.