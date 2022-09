Daredevil Born Again sarà un reboot! Charlie Cox: 'Kevin Feige mi ha cambiato la vita'

Durante la d23 Charlie Cox è salito sul palco per presentare Daredevil Born Again, nuova serie tv dei Marvel Studios in arrivo su Disney Plus nel 2024, ma grazie alle interviste post-evento sono emerse maggiori informazioni sull'attesissimo progetto MCU.

Parlando con ExtraTV dopo la sua apparizione al D23 Expo, ad esempio, Charlie Cox ha confermato che Daredevil Born Again non sarà una quarta stagione per la storia iniziata dalla serie tv di Netflix, bensì un vero e proprio reboot nel contesto del Marvel Cinematic Universe: “La mia sensazione è che, anche in base al titolo Born Again, questa serie voglia rappresentare un nuovo inizio per il personaggio", ha dichiarato il personaggio. "Sarà qualcosa diverso, sarà qualcosa di totalmente diverso. Ci saranno nuove storie e tante nuove idee. È una vera e propria stagione 1, di certo non sarà una stagione 4, quindi mi sento di dire che sarà una serie completamente nuova. E credo che sia la giusta strada da percorrere. Se vogliamo farlo di nuovo, allora bisogna farlo in modo diverso, senza limitarsi a copiare il passato."

Ai microfoni di Variety, invece, sempre nelle interviste di rito dopo la presentazione sul palco, Charlie Cox ha speso qualche parola nei confronti di Kevin Feige: "Mi ha letteralmente cambiato la vita. Quando il signor Feige mi ha chiamato per quella scena in Spider-Man, cavoli, da allora è tutto diverso. E' come se ci fosse stato un diverso livello di apprezzamento e riconoscimento per il mio ruolo in questa saga".

Ricordiamo che i prossimi appuntamenti con Daredevil saranno She-Hulk e Echo, spin-off di Hawkeye che includerà anche il Kingpin di Vincent D'Onofrio.