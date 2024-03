Daredevil: Born Again, il reboot produttivo è stato ordinato per merito di X-Men 97

La serie tv Daredevil: Born Again è forse la più attesa in assoluto tra quelle in uscita su Disney+ per il Marvel Cinematic Universe, ma la produzione è stata a dir poco travagliata con un vero e proprio reboot interno organizzato in corso d'opera.

Ora, in una nuova intervista promozionale, il produttore dei Marvel Studios Brad Winderbaum, leader del settore streaming della casa di produzione di Kevin Feige, ha svelato che il famoso reboot produttivo di Daredevil: Born Again è stato deciso grazie alla qualità di Loki 2 e X-Men 97, e specialmente la nuova serie tv animata ha avuto un ruolo fondamentale nel guidare la Marvel verso le decisioni che hanno portato all'attuale incarnazione della serie tv con Charlie Cox: questo perché, come forse saprete, X-Men 97 sarà un revival/sequel di Insuperabili X-Men, la famosa serie tv animata degli anni '90, e durante la lavorazione di Daredevil la Marvel ha scelto di optare per questo stesso modello facendo di Born Again un revival delle serie tv di Netflix.

“Francamente, gran parte della reinvenzione attuata in corso d'opera su Daredevil: Born Again viene dalla nostra esperienza con X-Men ’97: lo scopo di entrambi i progetti è quello di onorare ciò che è accaduto prima per questi personaggi e allo stesso tempo raccontare un nuovo arco narrativo: sono davvero entusiasta di ciò che c’è all’orizzonte. La sequenza temporale delle serie Netflix è canonica, lo abbiamo finalmente svelato a tutti. È lo stesso approccio di X-Men 97, la cui produzione ha stimolato la ristrutturazione di Daredevil: Born Again".

X-Men 97 uscirà il 20 marzo su Disney+, mentre Daredevil: Born Again dovrebbe arrivare nel 2025.

