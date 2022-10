Daredevil: Born Again sarà reboot! Reset delle vecchie stagioni: 'Si riparte da zero'

Da mesi ormai, dall'annunciato ritorno di Matt Murdock nel MCU, ci si chiede se Daredevil: Born Again avrebbe considerato canoniche le precedenti stagioni. La teoria era di un soft reboot, una versione diversa che però non le cancellasse. Ora Charlie Cox spiazza tutti: "Rifare le storyline fin dalle origini".

Con l’annuncio di Born Again sapevamo fin dall’inizio – anche se la speranza è l’ultima a morire – che con una piattaforma come Disney+ non avremmo mai avuto il Daredevil che volevamo vedere. Quello delle precedenti stagioni con Charlie Cox, quello di Marvel Television. Ma nemmeno avremmo creduto di assistere a un reset totale di quelle stagioni. Dal debutto dei personaggi dell’Universo Defenders infatti – in particolare Wilson Fisk in Hawkeye – tutti avevano la sensazione di trovarsi di fronte a personaggi “diversi”.

Il Wilson Fisk del MCU non era lo stesso di Marvel Television, ma d’altro canto sembrava ripartire in medias res, dando per assodata una parte del suo arco già mostrata nelle precedenti stagioni. Da qui la teoria di un soft reboot: qualcosa che non fosse legato mani e piedi ai precedenti sviluppi, ma che nemmeno ne facesse piazza pulita. Ora invece le parole di Charlie Cox rendono improvvisamente vera la strada che nessuno (probabilmente) avrebbe voluto intrapresa. Quella del reboot totale. Ora è chiaro il perché di quelle dichiarazioni su un nuovo Daredevil frutto di lunghe pianificazioni.

Spiega infatti Charlie Cox ai microfoni di Entertainment Tonight: “La cosa fantastica è che potremo raccontare di nuovo alcune delle vecchie storyline più e più volte, magari nello stesso modo in cui si presentano nei fumetti. L’abbiamo visto succedere tante volte: si ricomincia dall’inizio il viaggio di Murdock e si racconta l’intera storia delle origini fin da bambino. Quindi forse ce la faremo anche noi, non lo so”. Solo qualche settimana fa, Cox aveva già iniziato a indorare la pillola: "È una Stagione 1, non è una Stagione 4, quindi è una cosa completamente nuova. Che penso sia la strada da percorrere. Se hai intenzione di farlo di nuovo, fallo in modo diverso”.

