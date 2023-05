Daredevil: Born Again, il regista di Lovecraft Country si unisce alla serie Marvel Studios

Dal momento che la prima stagione di Daredevil Born Again sarà composta da 18 episodi, è chiaro che verranno coinvolti numerosi registi e uno degli ultimi ad unirsi alla produzione è Jeffrey Nachmanoff. Quest'ultimo ha lavorato recentemente alla serie HBO Lovecraft Country, cancellata dopo una sola stagione, ma anche ad altri show televisivi.

Come riportato da Cosmic Circus, Jeffrey Nachmanoff dirigerà almeno un episodio dell'attesissima serie incentrata su Daredevil e prodotta dai Marvel Studios. È stato lo stesso Nachmanoff a rivelarlo attraverso la pagina della biografia del suo sito web, elencando i progetti a cui ha lavorato. Oltre a Born Again, Nachmanoff ha lavorato come detto anche a Lovecraft Country, Echo 3, The Passage e Chicago Fire.

Finora non è stato rivelato molto sulla troupe della serie, se non che è stata scritta da una squadra guidata da Matt Corman e Chris Ord. Solo Michael Cuesta (Dexter) era stato annunciato come uno dei registi dello show. Inoltre, non è chiaro come la Marvel dividerà il carico di lavoro della serie, visto che ci saranno da dirigere ben 18 episodi.

Al momento, Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e Jon Bernthal sono gli unici tre attori del "DefendersVerse" a tornare nel Marvel Cinematic Universe. Tra l'altro, Daredevil Born Again potrebbe rendere canoniche le serie Marvel/Netflix.

"Sono affascinato di scoprire perché hanno scelto di fare 18 [episodi]", aveva dichiarato Cox in precedenza a NME sul consistente numero di episodi ordinati dalla Marvel. "Immagino che ci sarà un elemento che lo farà assomigliare a uno show procedurale della vecchia scuola. Non necessariamente con il caso della settimana, ma qualcosa in cui ci addentreremo in profondità nell'avvocato Matt Murdock e vedremo com'è la sua vita. Se è fatto bene e si sporcherà davvero le mani con quel mondo... Penso che ci sarà qualcosa di molto interessante in questo, passare molto tempo nella vita quotidiana di un supereroe e guadagnarsi davvero i momenti in cui si traveste da supereroe".

Daredevil: Born Again dovrebbe debuttare su Disney+ nel corso del 2024.