Daredevil: Born Again, regista Netflix promuove il PG-13 del MCU: il motivo è semplice

In attesa di scoprire se davvero e in che modo Daredevil: Born Again si collegherà a Spider-Man 4, una cosa i fan del Marvel Cinematic Universe sul prossimo progetto Disney+ già la sanno: contrariamente alla serie originale di Netflix, il reboot targato Marvel Studios sarà PG-13.

Ma regista Marc Jobst, che ha lavorato dietro la macchina da presa dell'acclamata serie tv di Daredevil di Netflix, uscita sulla piattaforma con una classificazione R, si è detto assolutamente tranquillo nei confronti del PG-13 di Daredevil: Born Again, e parlando con The Hollywood Reporter nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo lavoro - la serie live-action di One Piece - ha confessato che i fan per Daredevil: Born Again non dovrebbero temere questa classificazione 'meno matura'.

Specificando di non avere alcun tipo di accesso al nuovo progetto Marvel Studios, il regista ha spiegato che, conoscendoli personalmente, sa che gli attori Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e Jon Bernthal - interpreti rispettivamente di Daredevil, Kingpin e The Punisher - non si sarebbero legati al progetto se non fossero stati soddisfatti dei piani che la Marvel aveva per i loro personaggi: "La Disney deve averli convinti, ne sono certo. Avranno pensato che questo sarebbe stato un viaggio che vale la pena intraprendere. È una domanda interessante. Negli ultimi tre anni ho lavorato solo a One Piece e non ho avuto il tempo di contattare nessuno di loro, e non sono in alcun modo legato a questa nuova serie di Daredevil, ma non riesco a immaginare Charlie, Vince e Jon legarsi a qualcosa che ritengono poco interessante. Semplicemente, per come sono fatti, si rifiuterebbero. Quindi, in un modo o nell’altro, la Disney deve averli convinti a saltare a Bodo."

Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi, ma attualmente non ha ancora una data d'uscita: in questi giorni, infatti, i Marvel Studios hanno rinviato tutte le serie tv in sviluppo per Disney+ a causa dei ritardi accumulati per via degli scioperi.