Daredevil: Born Again, i registi frenano: 'È il giorno 0, ma stiamo divorando materiale'

Come abbiamo amaramente scoperto, Marvel ha deciso di rifare Daredevil: Born Again da capo in una drastica operazione: la fine degli scioperi WGA e SAG-AFTRA sembra lanciare un messaggio di speranza, ma, stando ai registi Aaron Moorehead e Justin Benson, la progettazione dello show è ancora in alto mare.

"Siamo al giorno zero" ha spiegato Moorehead. "Al momento ci limitiamo a consumare tutti i contenuti su Daredevil: no, non soltanto lo show Netflix, ma tutto il materiale possibile. L'obiettivo è rendere l'insieme di informazioni ben fatto e corposo".

Più ironico è stato il commento di Benson. "Vedi lo spazio in cui ci troviamo adesso? Questo è il nostro ufficio, abbiamo scoperto di averne uno circa 45 minuti fa". Moorehead e Benson dirigeranno non soltanto i nuovi episodi, ma anche le integrazioni di quelli precedenti.

Le riprese avrebbero dovuto svolgersi a partire dall'8 maggio 2023, ma le frequenti interruzioni, unite alla mancanza di alcuni attori sul set, hanno ritardato via via la produzione. La sospensione totale è avvenuta invece il 14 giugno, fino alla conclusione degli scioperi.

Basata sul celebre personaggio MCU, Daredevil: Born Again vedrà Charlie Cox nei panni del protagonista, oltre ad attori quali Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva, Sandrine Holt e Clark Johnson. Le informazioni sulla trama sono poche, ma, stando a quest'ultime, sappiamo che Matt Murdock e WIlson Fish metteranno da parte la loro rivalità per contribuire attivamente al benessere di New York.

La possibile finestra d'uscita? Stando all'ufficio del copyright, dovremo attendere il gennaio 2025. Nell'attesa, non perdetevi il sorprendente leak sulla storia di Tigre Bianca in Daredevil: Born Again.