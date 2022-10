Daredevil Born Again, le riprese a New York! Eiza Gonzalez attaccata dai 'fan' di Elektra

Il tanto atteso ritorno di Charlie Cox come Daredevil nel Marvel Cinematic Universe dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home è realtà, e in queste ore sono emerse tantissime novità in merito alla nuova serie tv di Disney Plus Daredevil: Born Again.

Prima di tutto, vi segnaliamo che stando alle informazioni ottenute da Jacob Fisher di Discussing Film, le riprese di Daredevil: Born Again potrebbero iniziare prima del previsto: considerato il numero degli episodi annunciati, ben 18, si tratterà di una delle produzioni più lunghe di sempre dei Marvel Studios (di certo la più lunga tra le serie tv Disney Plus) e in base al rapporto i lavori dureranno per tutto il 2023 e avranno luogo a New York City, la 'città natale' di Matt Murdock. Si tratta di un dettaglio non da poco, considerato che 1) quasi tutti i progetti Marvel Studios vengono girati ad Atlanta ma soprattutto che 2) New York City è stata la location dell'acclamata serie tv Daredevil di Netflix.

Questa notizia però è passata in secondo piano rispetto ai rumor su Eiza Gonzalez scelta per la parte di Elektra, uno dei personaggi più importanti del franchise di Daredevil e già apparso nello show Netflix, nel quale fu interpretato da Elodie Young. La star messicana è apparsa su Twitter per negare di aver incontrato la Marvel, spostando l'attenzione sugli attacchi e gli insulti ricevuti dai 'fan' che non la volevano nel ruolo per via delle sue origini messicane: "Voglio togliermi questo peso dallo stomaco perché, primo sono estremamente confusa da tutto l'odio ricevuto in queste ore e due, vi farò risparmiare un bel po' di tempo" ha twittato la star. "No, non sono stata scelta per interpretare Elektra in Daredevil, ho già un contratto di esclusiva per la serie 3 Body Problem. Grazie tante e arrivederci." In un secondo tweet, l'attrice di Bloodshot ha aggiunto: "Apprezzerei tanto se mi fosse concessa la libertà di vivere senza messaggi negativi sul fatto che interpreto o addirittura rubo un ruolo che non conosco nemmeno. Grazie, vi auguro tutto il meglio possibile.”

Insomma, un'altra grande pagina scritta sui social da quei 'fan' ancora conviti di possedere personalmente i personaggi e le proprietà intellettuali di una delle più grandi e potenti aziende del mondo.

Vi ricordiamo che Daredevil Born Again sarà un reboot - che gli haters lo vogliano o meno - e arriverà nel 2024 come parte integrante della Fase 5 del MCU, anche se al momento non è stata ancora comunicata una data d'uscita precisa. Continuate a rimanere sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.