Daredevil Born Again: riprese sospese per l'intera settimana a causa dello sciopero WGA

Dopo che all'inizio della settimana le riprese di Daredevil Born Again erano state interrotte a causa delle proteste degli sceneggiatori presso le location, la Disney pare abbia deciso di interrompere i lavori di produzione sulla serie Marvel Studios almeno per il resto della settimana. Tuttavia, non è chiaro quando le riprese riprenderanno.

I membri della WGA hanno iniziato a scioperare lunedì fuori da Silvercup East, dove si stava girando il reboot della serie Marvel. A causa di una protesta organizzata all'alba, i membri del Teamster Local 817 e degli IATSE Locals 829 e 52 si sono rifiutati di attraversare la linea di demarcazione, per cui lo show si è concluso intorno alle 13.00 di quel giorno senza che le riprese prendessero mai il via.

Successivamente, ieri, grazie alla "Squadra di Risposta Rapida" dell'unità, come il capitano degli scioperi WGA Warren Leight ha scherzosamente definito il loro gruppo di proteste "vivaci e dell'ultimo minuto", Daredevil è stato interrotto ancora una volta, così come Billions. Leight ha aggiunto via Twitter che su quei set non c'erano scrittori che svolgevano mansioni per il sindacato.

Daredevil: Born Again, le cui riprese si stanno svolgendo presso New York e dintorni, si trova al suo secondo mese di produzione degli otto previsti. Le riprese dureranno praticamente per tutto questo 2023 a causa del numero elevato di episodi della prima stagione, che lo ricordiamo sarà composta da 18 episodi. Sarà un vero procedurale vecchia scuola, con Matt Murdock alle prese con il caso della settimana quasi ogni settimana.

Scritto e prodotto da Matt Corman e Chris Ord, che non possono essere presenti sul set a causa dello sciopero, il nuovo show sarà incentrato sul Daredevil di Charlie Cox, altrimenti noto come Matt Murdock, avvocato di giorno e combattente del crimine di notte. Vincent D'Onofrio riprenderà il ruolo del boss della mafia Wilson Fisk, alias Kingpin.

Tra gli altri membri annunciati del cast principale figurano Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, il cui personaggio misterioso è stato immortalato da alcuni scatti trapelati dal set Marvel, Arty Froushan e Nikki M. James. Anche The Punisher di Jon Bernthal riprenderà il suo ruolo.

L'esordio di Daredevil: Born Again su Disney+ è previsto per l'autunno 2024.