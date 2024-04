Daredevil: Born Again, il ritorno di The Punisher nella nuova foto dal set!

C’è sempre più attesa, da parte dei fan del personaggio e di tutto il Marvel Cinematic Universe per la nuova Daredevil: Born Again, serie che servirà da reboot prendendo comunque forma dallo show presentato su Netflix. In una nuova foto trapelata dal set, possiamo vedere il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle.

Dopo aver parlato di alcuni spoiler per Daredevil: Born Again, torniamo ad occuparci della serie tv che dovrebbe debuttare nel 2025 per condividere l’immagine, pubblicata su X, in cui l’attore di Washington D.C. è ritratto, durante una pausa tra una ripresa e l’altra, con addosso tutti i lividi e i segni creati grazie al trucco e che sono tipici di Castle.

Ricordiamo che Bernthal ha interpretato The Punisher in 12 episodi di Daredevil e in 26 puntate dello spin off dedicato al personaggio, ricevendo critiche più che positive e vincendo un Saturn Award per le sue performance.

I fan sul social network di Elon Musk hanno dimostrato di apprezzare il ritorno dell’attore nel ruolo, ribandendo come non vedano l’ora che i nuovi prodotti della Casa delle Idee possano finalmente vedere la luce per tornare a raccontare quella parte dell’universo Marvel.

In attesa di capire quanto delle serie Netflix ci sarà nel nuovo show Marvel e, in particolare, se la nuova opera riuscirà a mantenere ambientazioni cupe e toni oscuri simili a quelle viste sulla piattaforma dalla N rossa, vi lasciamo alle parole di Charlie Cox sul ritorno di Karen e Foggy in Daredevil: Born Again.

