Daredevil: Born Again, Rosario Dawson confessa:'Marvel sa dove trovarmi'

Daredevil è pronto a tornare nel Marvel Cinematic Universe, dopo essere riapparso in Spider-Man: No Way Home e in attesa di partecipare a She-Hulk: Attorney at Law. Su Disney+ arriverà la serie Daredevil: Born Again, che potrebbe riprendere le fila interrotte dallo show cancellato da Netflix qualche anno fa.

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio hanno confermato il loro ritorno nei ruoli di Matt Murdock e Kingpin, che potrebbe essere il principale villain della Fase 5, mentre è ancora in dubbio Rosario Dawson.



Tuttavia, l'attrice ha confessato di essere interessata a tornare nei panni di Claire Temple:"Oh, sì. Di sicuro. Non la si vede nemmeno nell'ultimo istante in cui si dice 'Dì a Claire di andare a casa' in Luke Cage. Che roba è? È una cosa terribile. Quindi sì, sarei super curiosa. Ma sono così entusiasta per tutti. È passato parecchio tempo. Sono stata davvero entusiasta di sapere che tutti i nostri show ora fanno effettivamente parte dell'MCU, con Charlie e Vincent che fanno parte di questi progetti. Quindi sì, 18 episodi di Born Again? Ci sono! Disney, Marvel, Star Wars, sanno dove sono".



Attualmente Rosario Dawson è impegnata nella produzione di Ahsoka, la serie dello Star Wars Universe dedicata al personaggio che l'attrice ha già interpretato in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett.



Nel frattempo Vincent D'Onofrio ha anticipato il ritorno di Fisk con un'immagine pubblicata online.