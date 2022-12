Daredevil: Born Again, nuovo rumor: con Bob Iger rimarrà TV-MA, come la serie Netflix!

Dopo la rivelazione dell'arrivo di due nuovi interessi sentimentali per Matt Murdock in Daredevil Born Again, da uno dei più 'illustri' scooper del settore cinematografico è arrivato un importante aggiornamento sulla prossima serie tv MCU con Charlie Cox.

Secondo il famoso Daniel Richtman, infatti, Daredevil: Born Again rimarrà TV-MA per volere del nuovo-vecchio CEO della Disney Bob Iger, tornato ai vertici dell'azienda qualche settimana fa. Il rispettabile scooper sul suo Patreon che condiviso sul subreddit r/MarvelStudiosSpoilers, che Iger non altererà la valutazione TV-MA della serie Disney+, che secondo le indiscrezioni sarebbe stata confermata lo scorso novembre. Se queste informazioni dovessero corrispondere a realtà, significherebbe che Daredevi: Born Again seguirà le orme della serie originale di Netflix Daredevil, le cui tre stagioni furono tutte classifica TV-MA e oggi sono note per i toni adulti e la violenza esplicita.

Detto questo, la star di Daredevil: Born Again, Charlie Cox, in precedenza aveva offerto i suoi pensieri riguardo alla potenziale classificazione dello show, insistendo sul fatto che i Marvel Studios non hanno necessariamente bisogno di una serie TV-MA per offrire una visione complessa del personaggio. "Sono un tale fan di tutto ciò che hanno fatto finora, non li sottovaluterei mai", ha detto l'attore. "Quindi, se volessero realizzare una versione PG di Daredevil, li sosterrei ugualmente".

Nel frattempo, i fan continuano ad attendere l'annuncio del ritorno di Foggy e Karen in Daredevil Born Again.