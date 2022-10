Daredevil Born Again, primo rumor sulla trama: Kingpin diventerà sindaco di New York?

Dopo averli rivisti nel finale della prima stagione di She Hulk, Daredevil, Matt Murdock e Charlie Cox si stanno preparando a tornare nel MCU con la prossima serie di Disney Plus Daredevil: Born Again, per la quale in queste ore potrebbero essere emerse le prime informazioni sulla trama.

Secondo il popolarissimo scooper Daniel Richtman (in arte DanielRPK), infatti, Daredevil: Born Again dei Marvel Studios è attualmente in fase di casting, un'indiscrezione che ben collima con le ultime informazioni verificate secondo cui le riprese di Daredevil inizieranno a febbraio prossimo a New York City. Più specificamente, però, Richtman riferisce che la serie Disney+ in questi giorni sta cercando di scegliere gli attori e le attrici che dovranno interpretare i membri di una squadra da campagna elettorale per la carica di sindaco della Grande Mela, un ruolo che sarà ricoperto da Wilson Fisk alias Kingpin, interpretato come saprete da Vincent D'Onofrio.

Se l'informazione ottenuta e fatta circolare da Ritchman dovesse risultare accurata, è lecito supporre che Daredevil: Born Again adatterà il famoso fumetto "Mayor Fisk" della Marvel Comics: uscito nel 2017 nel corso della nuova serie a fumetti di Daredevil scritta da Charles Soule e disegnata da Ron Garney, la storia racconta di come Wilson Fisk riesce ad ottenere la carica di primo cittadino di New York...ovviamente truccando le elezioni!

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutte le novità relative a Daredevil: Born Again, dunque rimanete sintonizzati: la serie è attesa per il 2024 ma sia Charlie Cox che Vincent D'Onofrio prima di allora torneranno come Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin nella serie tv Echo, spin-off di Occhio di Falco dedicato a Maya Lopez in uscita nel 2023.