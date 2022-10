Daredevil: Born Again, secondo i fan lo show Marvel dovrebbe introdurre un villain preciso

Con le riprese di Daredevil: Born Again imminenti, sappiamo ancora pochissimo della nuova serie Marvel Studios dedicata interamente al personaggio di Matt Murdock se non che avrà di nuovo il volto di Charlie Cox e che sarà composta da ben 18 episodi, che la renderà la più lunga delle serie Marvel su Disney+. Ma i fan hanno le loro teorie.

Se a questo fatto si unisce l'idea che Daredevil ha una delle più interessanti gallerie di criminali dell'intera scuderia Marvel, si può sperare che la Casa delle Idee si addentri nel mito del personaggio per portare sullo schermo uno dei suoi cattivi più feroci: Tenfingers.

A un certo punto, Tenfingers si è trovato a essere un membro della organizzazione criminale Mano, anche se presto ha lasciato il clan ninja per formare un culto tutto suo. Quando i lettori vedono per la prima volta il cattivo in Daredevil #1 (2015) di Charles Soule e Ron Garney, egli supervisiona la Chiesa delle Mani Protettrici. Nel corso del suo primo arco narrativo, Tenfingers e i suoi amici di Sheltering Hands si affermano come formidabili boss del crimine nel quartiere Chinatown di New York.

Dal momento che la Chiesa delle Mani Protettrici è di fatto una grande famiglia del crimine organizzato, è possibile che Tenfingers e Kingpin si scontrino come signori della mafia in guerra o che il primo lavori per il secondo. In ogni caso, poiché Tenfingers ha un passato con la Mano e sfiora il misticismo, la sua inclusione nella serie Daredevil: Born Again potrebbe fornire una profondità maggiore di quella che ci si potrebbe aspettare.

Nel frattempo, oltre al cameo di Daredevil in She-Hulk, vi segnaliamo che stando alle informazioni ottenute da Jacob Fisher di Discussing Film, le riprese di Daredevil: Born Again potrebbero iniziare prima del previsto: considerato il numero degli episodi annunciati, ben 18, si tratterà di una delle produzioni più lunghe di sempre dei Marvel Studios (di certo la più lunga tra le serie tv Disney Plus) e in base al rapporto i lavori dureranno per tutto il 2023 e avranno luogo a New York City, la 'città natale' di Matt Murdock.