Daredevil: Born Again, nella serie MCU tornerà anche Elodie Young come Elektra?

Elodie Young tornerà come Elektra nel MCU? Dopo l'annuncio ufficiale che ha confermato il ritorno di Wilson Bethel nei panni di Bullseye in Daredevil: Born Again, l'eccitazione dei fan per la prossima serie tv con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio è letteralmente alle stelle.

I Marvel Studios sembrano in procinto di adattare diverse storyline Marvel Comics di recente pubblicazione, e in effetti la cosa potrebbe portare ad un rapido esordio di Elektra nel MCU, considerando che sulle pagine dei fumetti è proprio lei attualmente ad indossare il costume di Daredevil. In base al canone delle serie Netflix, però, la Elektra di Elodie Young dovrebbe essere morta alla fine di The Defenders, o per lo meno il personaggio è rimasto fuori gioco da allora nel franchise Marvel Netflix: nel mondo dei supereroi, ciò vuol dire che è del tutto plausibile che sia riuscita a sopravvivere in qualche modo, proprio come accaduto con Daredevil (con la terza stagione della serie tv ambientata proprio dopo gli eventi di The Defenders, quando Matt Murdock era dato per morto).

Nel 2020 la stessa Elodie Young ha rivelato di essere pronta a tornare nei panni di Elektra, ma al momento non ci sono indicazioni in merito: certo, il cast di Daredevil: Born Again ora include più ritorni che new entry, con la presenza di Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Deborah Ann Woll, Elden Henson e Wilson Bethel, ma allo stesso tempo i recasting non sono da escludere: come forse saprete, infatti, Ayelet Zurel non tornerà nei panni di Vanessa Fisk, con il personaggio della spietata moglie di Kingpin assegnato a Sandrine Holt (o almeno era così prima del reboot produttivo, sebbene non ci siano state indicazioni in merito ad un'uscita della Holt dal cast).

É dunque possibile che Elektra farà parte del MCU e di Daredevil: Born Again, ma non è detto che ad interpretarla sarà per forza Elodie Young: vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.