Daredevil: Born Again, sul set torna una storica location della serie originale di Netflix

Dopo le recenti indiscrezioni sull'identità della nuova amante di Matt Murdock in Daredevil: Born Again, in queste ore sono emerse sui social nuove foto dal set della produzione Marvel Studios che svelano il ritorno di una storica location della serie tv originale di Netflix.

Anche se sembra essersi rifatto il look rispetto a quello delle tre iconiche stagioni di Marvel's Daredevil, la nuova foto che potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo svela che in Daredevil: Born Again ci sarà ancora una volta il mitico Josie's Bar, pronto a servire altre libagioni a Matt Murdock, Karen Page e Foggy Nelson: come i fan della serie Netflix di certo ricorderanno, il Josie's Bar è stato il rifugio dei tre amici sia durante gli eventi delle tre stagioni di Marvel's Daredevil sia in quelli di The Defenders, ed è diventato un luogo iconico della Hell's Kitchen televisiva. Certamente il suo ritorno nella saga del Marvel Cinematic Universe sarà accolto positivamente dai fan, con la serie che si avvicina sempre di più ad una sorta di quarta stagione/revival dello show originale.

Il cast di Daredevil: Born Again include Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson nei panni di Foggy Nelson, Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page, Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher, Sandrine Holt nel ruolo di Vanessa Fisk e Wilson Bethel in quello di Bullseye. Fanno parte della produzione anche Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan e Clark Johnson.

Daredevil: Born Again uscirà probabilmente su Disney+ nel corso del 2025.