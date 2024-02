Daredevil: Born Again, primo sguardo ai nuovi costumi di Daredevil e Bullseye

Dopo le foto di Matt Murdock faccia a faccia con Wilson Fisk, in questi minuti dal set di Daredevil: Born Again sono trapelate le prime immagini di Daredevil e Bullseye in costume.

Durante il week-end le foto trapelate dal set della serie Marvel Studios avevano mostrato una strada blindatissima, coperta da teli neri per impedire ai paparazzi di sbirciare, segnale che la produzione era a lavoro su una scena particolarmente delicata che si voleva tenere segreta (e che, presumibilmente, includeva anche l'attore Elden Henson nei panni di Foggy Nelson, individuato sul set). Ora però due nuove foto hanno trovato la loro strada online, e potete ammirarle in calce all'articolo grazie al solito insider Can we get some toast, che come noto può vantare parecchi contatti nelle produzioni Marvel: le immagini mostrano un primo sguardo ai nuovi costumi di Daredevil e Bullseye, che a quanto pare nella scena si trovano uno di fronte all'altro pronti a combattere.

Ricordiamo che il cast di Daredevil: Born Again, oltre a Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Bethel di ritorno in quelli del villain Bullseye, include anche Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson nei panni di Foggy Nelson, Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page, Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher e Sandrine Holt nel ruolo di Vanessa Fisk, oltre a Michael Gandolfini, Margarita Levieva nel ruolo della nuova amante di Matt Murdock, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan e Clark Johnson.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita, ma arriverà in esclusiva su Disney+.