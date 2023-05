Daredevil: Born Again, primo sguardo ad un personaggio recast della vecchia serie Netflix

Anche se le riprese di Daredevil: Born Again sono state sospese per tutta la settimana a causa dello sciopero della WGA, i lavori sono andati avanti per parecchio tempo e ciò vuol dire che il materiale raccolto dal set è ancora tutto da spulciare.

Ad esempio, in queste ore sono emerse per la prima volta le foto di Vincent D'Onofrio e Sandrine Holt sul set di Daredevil: Born Again, che potete vedere in calce all'articolo: come vi avevamo segnalato tempo fa, Sandrine Holt interpreterà Vanessa Fisk, personaggio che invece nella versione di Daredevil prodotta e distribuita da Netflix era stato interpretato dall'attrice Ayelet Zurer per tutte e tre le stagioni della serie. Nelle immagini disponibili in calce all'articolo, la nuova Vanessa Fisk può essere vista 'in borghese' mentre si concede ad una foto con i fan tra una ripresa e l'altra.

La canonicità di Daredevil: Born Again è ancora un punto interrogativo tra i fan del supereroe, dato che al momento i Marvel Studios non hanno svelato se il nuovo show Disney+ farà riferimento agli eventi della serie di Netflix. D'Onofrio, tuttavia, ha anticipato all'inizio di questo mese che Born Again sarà a tutti gli effetti un reboot: "Penso che sia sicuramente un nuovo spettacolo. Non è lo spettacolo di Netflix. È sicuramente un nuovo spettacolo", ha rivelato a Comicbook l'interprete di Wilson Fisk.

A questo proposito, non è dato sapere chi interpreterà Foggy Nelson in Daredevil: Born Again, né se ci sarà anche Karen Page. Tuttavia, è stato confermato che Jon Bernthal tornerà come Punisher e le indiscrezioni parlano anche di un coinvolgimento di Kristen Ritter nel ruolo di Jessica Jones. Diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Daredevil: Born Again uscirà su Disney+ nel 2024.