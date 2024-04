Daredevil: Born Again, primo sguardo a QUEL grande ritorno a sorpresa dalla serie Netflix

Come vi abbiamo confermato nei giorni scorsi, con grande sorpresa di tutti una vecchia star di Marvel's Netflix tornerà anche in Daredevil: Born Again dopo che in precedenza il suo iconico ruolo era stato riformulato con un nuovo casting.

Stiamo parlando ovviamente dell'attrice Ayelet Zurer, che tornerà nel ruolo di Vanessa Fisk dopo essere stata inizialmente sostituita da Sandrine Holt: secondo quanto riferito, Sandrine Holt aveva ottenuto il ruolo della moglie di Kingpin durante la prima versione di Daredevil: Born Again, ma dopo che il reboot produttivo ordinato da Kevin Feige ha trasformato la serie da reboot a vero e proprio sequel/revival di Marvel's Daredevil di Netflix, con le serie originali di Netflix ufficializzate come canoniche per il Marvel Cinematic Universe, Sandrine Holt è stata ri-sostituita con Ayelet Zurer, per un valzer di casting letteralmente più unico che raro.

"Sarà molto triste non partecipare alla serie", aveva scritto Ayelet Zurer in una storia su Instagram quando emerse la notizia che il ruolo di Vanessa Fisk era stato assegnato ad un'altra attrice. "Ma sarò sempre la più grande fan di Vincent D'Onofrio." Ora però tutto è cambiato, dato che nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, la coppia è stata finalmente riunita: guardate le prime foto della reunion di Vanessa e Wilson Fisk, interpretati ancora una volta da Ayelet Zurer e Vincent D'Onofrio.

