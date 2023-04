Daredevil Born Again, lo showrunner della serie Netflix sul reboot Marvel: 'Tifo per loro'

Dopo i commenti di Steven De Knight, anche lo showrunner della terza stagione di Marvel's Daredevil ha detto la sua sull'imminente reboot dei Marvel Studios, Daredevil: Born Again, in cui rivedremo Charlie Cox di nuovo nei panni di Matt Murdock in una versione completamente rivista per il Marvel Cinematic Universe ma sempre coerente con il passato.

Anche se non si sa ancora se Born Again confermerà Marvel's Daredevil di Netflix come canone all'interno del MCU, lo showrunner dietro la terza stagione di quest'ultima, Erik Olseon, è entusiasta di vedere cosa i dirigenti dei Marvel Studios riusciranno a fare con il personaggio e le sue storie.

"Faccio il tifo per loro. Non ho informazioni riservate da darvi. Sapevo che sarebbe successo solo grazie alle voci di corridoio degli amici della famiglia Marvel", ha dichiarato Oleson in una recente chiacchierata con ScreenRant. "Ma non so ancora cosa stiano progettando. Abbiamo usato riferimenti a Born Again nella nostra stagione. Io continuo a pensare a Daredevil: Born Again come fosse la Stagione 4 della nostra serie, ma stanno insistendo sul fatto che non lo sarà, quindi mi adeguo a qualsiasi nome vogliano dargli".

Lo showrunner ha poi espresso la sua felicità nel rivedere gli attori principali di Marvel's Daredevil tornare nei panni di quei personaggi per i Marvel Studios, anche se Deborah Ann Woll e Elden Henson non torneranno (o almeno non subito):

"Sono molto felice che Charlie e Vincent, e spero anche altri nostri amici della Marvel, avranno la possibilità di continuare con questo show", ha aggiunto lo sceneggiatore. "Sono un loro grande fan; sono un grande fan dello show. Non vedo l'ora di vedere come sarà. Spero che sia grandioso, lasciatemelo dire".

Daredevil: Born Again sarà la serie TV più lunga tra quelle prodotte finora dai Marvel Studios dato che consisterà di 18 episodi; le riprese si svolgeranno nel corso di tutto il 2023 per un'uscita programmata per il 2024. La seconda stagione, a detta di Vincent D'Onofrio, è stata già pianificata.