Daredevil: Born Again ha stabilito un record mai visto prima in 16 anni di MCU

Dopo aver fatto il punto della situazione sul cast di Daredevil: Born Again, vogliamo segnalarvi una curiosità molto particolare legata ad un record inedito che lo show Disney+ ha stabilito per la prima volta in 16 anni di Marvel Cinematic Universe.

Come vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi, infatti, Ayelet Zurer tornerà nel ruolo di Vanessa Fisk in Daredevil: Born Again, avendo riottenuto il ruolo interpretato originariamente nella serie tv di Netflix Marvel's Daredevil dopo che inizialmente la parte era stata affidata all'attrice Sandrine Holt, che avrebbe dovuto sostituirla nel revival dei Marvel Studios, stabilendo un curioso primato. Perché si tratta di un record? Semplice, ve lo spieghiamo subito.

Nel corso degli anni, diversi personaggi del MCU sono stati riassegnati a nuovi attori, come ad esempio Terrence Howard (sostituito da Don Cheadle nel ruolo di War Machine) e Edward Norton (sostituito da Mark Ruffalo nel ruolo di Hulk), ma anche Cassie Lang, la figlia di Ant-Man e il generale Ross, affidato a Harrison Ford dopo la scomparsa di William Hurt. Tuttavia, nel caso di Vanessa Fisk, Ayelet Zurer è la prima star dei Marvel Studios a tornare nel proprio ruolo dopo essere stata sostituita: un vero e proprio contro-recasting che certamente farà la felicità dei fan di Daredevil, che così tanto avevano apprezzato il lavoro dell'attrice nell'originale Marvel's Daredevil.

