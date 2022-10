Daredevil Born Again, una star dello show originale è pronta a tornare: 'Ci spero'

Uno dei progetti più attesi dei Marvel Studios è senza ombra di dubbio Daredevil: Born Again, reboot della serie Marvel/Netflix con protagonista Charlie Cox. Il Diavolo di Hell's Kitchen è tornato nel MCU in Spiderman: No Way Home, mentre il villain principale dello show originale, ovvero il Kingpin di Vincent D'Onofrio, ha debuttato in Hawkeye.

Prima del debutto di Born Again, previsto per il 2024, i due come ben sapete appariranno anche in altri progetti dei Marvel Studios, come She-Hulk e Echo. Ma Disney riporterà alla luce anche altri personaggi della serie originale?

Pochi giorni fa è stato rivelato che Elden Henson tornerà come Foggy Nelson, mentre nelle ultime ore Deborah Ann-Wool, che ha interpretato Karen Page nello show Netflix, ha rivelato di essere pronta a tornare. Durante una recente intervista, l'attrice ha dato la sua disponibilità, ma ha confessato che la Marvel non l'ha ancora chiamata:

"Quindi, voglio dire, significa così tanto per me. Amo quel personaggio così tanto e mi manca. Non abbiamo ancora finito", ha detto Woll a Collider. "Avevamo così tante altre storie da raccontare. Quindi sì, è davvero gratificante vedere quanto le persone la amano e vogliono vedere di più su di lei. Ci spero. Sono qui. Conoscono il mio numero". L'attrice ha continuato. "Sono disponibile, per quanto ne so. Ma dipende da loro. So che racconteranno la migliore storia che hanno da raccontare. E se includerà Karen Page, sarà molto eccitante. Ma in caso contrario, sarò una spettatrice felice", ha concluso.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che nelle ultime settimane si è parlato anche del ritorno del Punitore di Jon Bernthal in Born Again.