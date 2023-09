Daredevil: Born Again, la storia d'amore di Matt sarà collegata segretamente a Kingpin?

Dopo i rumor sui possibili collegamenti narrativi tra Daredevil: Born Again e Spider-Man 4, in queste ore sono emersi nuovi dettagli sull'attesissima serie televisiva dei Marvel Studios dedicata all'Uomo senza Paura.

Secondo il famoso insider Can We Get Some Toast, notoriamente associato al celebre leaker My time to shine hello, in Daredevil: Born Again l'attrice Margarita Levieva interpreterà Heather Glenn, una famosa fidanzata di Matt Murdock nei fumetti Marvel il cui nome circola da tempo intorno alla serie reboot del Marvel Cinematic Universe. Per lo scooper, in Born Again Heather sarà una terapista di coppia - e due dei suoi clienti sono nientemeno che Wilson Fisk e sua moglie Vanessa. Non è dato sapere al momento quanto sarà rilevante questo punto della trama per la storia generale (qualora, ovviamente, le informazioni di Can we get soma toast dovessero rivelarsi accurate anche questa volta), ma il collegamento Matt - Heather - Kingpin sembra servito su un piatto d'argento.

Da notare poi che nei fumetti Marvel la storia di Heather è particolarmente drammatica: personaggio secondario per circa un decennio tra il 1975 e il 1985, fu lasciata da Matt a causa della sua dipendenza dall'alcol (che però la portò a fare amicizia con Tony Stark) e si tolse la vita dopo aver accidentalmente rivelato l'identità segreta di Matt a Tarkington Brown. Che in Daredevil: Born Again Heather possa fare la stessa cosa, rivelando il segreto di Matt a Wilson Fisk? Staremo a vedere.

Nel frattempo, scoprite quando uscirà Daredevil: Born Again.