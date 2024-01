Daredevil: Born Again, la storia di Punisher continuerà la stagione 2 della serie Netflix

I lavori su Daredevil: Born Again sono ricominciati in questi giorni dopo la lunga pausa causata dagli scioperi e dal seguente reboot produttivo, e in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sul ruolo che avrà il Punisher di Jon Bernthal.

Secondo il famoso insider Alex Perez di The Cosmic Circus, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, Daredevil: Born Again sarà collegata anche a Marvel's The Punisher, la famosa serie tv di Netflix dedicata a Frank Castle: stando alle fonti del giornalista, infatti, la storia della nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe, che sarà legata a Marvel's Daredevil di Netflix, includerà anche diversi riferimenti agli eventi chiave delle stagioni 1 e 2 della serie tv con Jon Bernthal, proseguendo sostanzialmente l'arco narrativo che il personaggio ha avuto nell'universo di Netflix.

Per farsi un'idea dell'approccio utilizzato dalla Marvel, sempre stando a Perez gli eventi di The Punisher saranno "gestiti in modo simile" a come è stato menzionato il passato di Wilson Fisk/Kingpin nella serie Echo, uscita recentemente sulla piattaforma di streaming on demand Disney+. Inoltre, i fan dell'MCU possono "aspettarsi che tutto il bagaglio emotivo di Frank Castle" sarà menzionato in Born Again.

Questa indiscrezione farà certamente felici i fan di Jon Bernthal che si erano appassionati alla serie tv di Netflix, durata due stagioni e 26 episodi andati in onda tra il 2017 e il 2019: la serie tv era nata come spin-off di Marvel's Daredevil, dato che originariamente Jon Bernthal aveva esordito nei panni di Frank Castle proprio nel corso della seconda stagione della serie tv dedicata a Matt Murdock.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita, ma è attesa per il 2025 in esclusiva su Disney+.