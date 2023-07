Daredevil: Born Again: lo stuntman di Charlie Cox è sicuro che la Marvel stia sbagliando

Già sappiamo che Daredevil: Born Again non avrà nulla a che fare con lo show Netflix nonostante riporterà nei ruolo del protagonista Charlie Cox e in quello di Kingpin Vincent D’Onofrio. In una puntata di Unscripted lo stuntman Chris Brewster ha espresso la sua opinione sulla decisione di cambiare tutto il team della vecchia serie.

Mentre continuano i ritardi di produzione di Daredevil: Born Again a causa dello sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA, in molti hanno dei dubbi su come verrà sviluppato il nuovo show di Disney+ e come i cambiamenti nel cast e nella crew della produzione potranno influire sulla nuova serie.

A tal proposito si è espresso lo stuntman doppione di Cox durante un’apparazione in un episodio del podcast: “Non vogliono assolutamente che abbia niente a che fare con il Daredevil di Netflix. Quindi nessuno di quelli che hanno lavorato a quella serie, se non i membri del cast che sono stati richiamati, tornerà. E, voglio dire, ci sono state persone che hanno davvero lavorato in maniera fantastica a quello show aggiungendo della magia alla serie. Io penso che la Marvel sia facendo un grosso errore, ma che vuoi farci?”.

Dubbi legittimi quelli del performer che, avendo lavorato alla serie, è probabilmente consapevole del lavoro fatto da alcuni membri dello staff e legato a certe figure che hanno tirato su lo show.

In attesa di capire se il nuovo adattamento saprà essere all’altezza delle tre stagioni della serie tv Netflix, vi riportiamo la notizia che uno degli attori del cast dirigerà anche due episodi della serie Daredevil: Born Again.