Daredevil: Born Again, una stupenda fan art immagina Charlie Cox nel costume rosso e nero!

Charlie Cox si sta allenando per Daredevil Born Again, come sappiamo con l'aiuto di un lottatore professionista per eseguire al meglio le scene spettacolari che lo attendono durante le riprese della sua serie Marvel. Per ingannare l'attesa, un fan che si cela dietro il moniker Savage Comics su Instagram, gli ha dedicato una fan art molto suggestiva.

Dopo la sua apparizione in She Hulk, e il cameo nel film Spider-Man No Way Home, sappiamo che prima ancora dell'arrivo di Daredevil: Born Again, il Diavolo di Hell's Kitchen dovrebbe comparire in alcuni episodi di Echo, la serie spin-off di Hawkeye incentrata sul personaggio interpretato da Alaqua Cox. Il fan in questione ha quindi provato a immaginare quale costume vedremo indosso a Charlie Cox, dopo che ha sfoggiato il costume giallo e rosso in She Hulk.

L'artista, come potete vedere dal post messo in calce a questa news, si è concentrato su una versione del costume di Daredevil di colore rosso scuro con inserti neri. Secondo le recenti voci di corridoio, questa versione potrebbe debuttare proprio nella serie Echo.

La fase di produzione di Daredevil: Born Again sta entrando sempre più nel vivo con Out the Kitchen scelto come titolo di lavorazione, riferimento al quartiere di New York in cui vive il personaggio principale della serie Hell's Kitchen. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2023 con il Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox e il Wilson Fisk/Kingpin di Vincent D'Onofrio di nuovo nei panni dei loro personaggi dopo le ultime recenti apparizioni, rispettivamente negli episodi finali degli show Disney Plus She-Hulk e Hawkeye.

Dopo la cancellazione di Netflix di qualche anno fa, tantissimi fan avevano dato per scontato il fatto di non poter rivedere mai più Daredevil su piccolo schermo . Nonostante ci sia voluto diverso tempo i "diritti sono tornati a casa" dando modo ai Marvel Studios di poter lavorare sul personaggio, dandogli una nuova vita. Già dopo aver visto il cameo in She-Hulk, possiamo dire tranquillamente che ci verrà mostrato un volto inedito di Matt Murdock, ironico, pungente ma mai lontano dal tormento che lo perseguita.