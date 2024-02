Daredevil: Born Again, svelata l'identità della nuova amante di Matt nel MCU

Questa settimana grazie alle nuove foto dal set di Daredevil: Born Again i fan Marvel hanno fatto la conoscenza della nuova amante di Matt Murdock nel MCU, interpretata dall'attrice Margarita Levieva: ma di quale personaggio si tratta, esattamente?

Stando alle fonti del famoso insider Can we get some toast, pare proprio che in Daredevil: Born Again Margarita Levieva interpreterà Heather Glenn, un famoso personaggio dei fumetti Marvel Comics dedicati all'avvocato supereroe di Hell's Kitchen: addirittura lo scooper anticipa dettagli inediti sul conto della versione di Heather Glenn del MCU, che sarà abbastanza diversa da quella dei fumetti dato che sarà raccontata la terapista di Wilson e Vanessa Fisk. Secondo Can we get some toast, inoltre, le cose tra Matt e Heather sono abbastanza serie, dato che i due vivranno insieme in un lussuoso loft a Hell's Kitchen.

Nei fumetti, Heather ha aiutato Matt a finanziare il suo studio legale grazie ai fondi di suo padre, l'industriale Maxwell Glenn. Tuttavia, nei panni di Daredevil, l'avvocato scoprì che il padre di Heather era caduto sotto il controllo dell'Uomo Porpora, che lo aveva coinvolto in una cospirazione criminale, tentò di aiutarlo ma fallì e alla fine l'uomo si tolse la vita. La storia d'amore tra Matt e Heather ha dei risvolti particolarmente dark nei fumetti, dato che dopo la morte del genitore la donna divenne un'alcolista, fu lasciata da Matt e si tolse la vita: le cose andranno in maniera simile anche in Daredevil: Born Again, magari per colpa di Wilson Fisk? Staremo a vedere.

