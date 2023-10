Daredevil: Born Again, svelato il primo arco narrativo: è incentrato su Tigre Bianca!

Il caos produttivo dietro le quinte di Daredevil: Born Again sta favorendo l'emergere di leak e novità sul web, con i maggiori insider del settore che stanno sostanzialmente rivelando tutte le informazioni in loro possesso come conseguenza del naufragio del progetto Marvel Studios.

Ricordiamo che al momento non è dato sapere se questi passaggi di trama saranno conservati dalla Marvel e torneranno più o meno rimaneggiati nella nuova versione di Daredevil: Born Again, quindi vi consigliamo di procedere nella lettura dell'articolo solo se non temete possibili futuri spoiler.

Se siete giunti fino a qui, allora possiamo aggiungere che in queste ore, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, il noto insider Can We Get Some Toast ha svelato che il primo arco narrativo di Daredevil: Born Again sarebbe stato "Il processo della Tigre Bianca", e avrebbe introdotto nel MCU il famoso personaggio dei fumetti Hector Ayala (NOTA: con 'primo. arco narrativo' si fa riferimento alla struttura originale pensata per la serie, e successivamente scartata da Kevin Feige in questi giorni, con una stagione da 18 episodi suddivisa in tanti 'mini-archi narrativi'). "La storia avrebbe raccontato Matt Murdock come avvocato difensore di Hector Ayala, un vigilante arrestato dopo aver impedito una rapina: il guaio è che la rapina in questione era stata organizzata da un gruppo di poliziotti corrotti, il cui vero obiettivo era quello di mettere a tacere un informatore prima che potesse arrivare a testimoniare. Uno dei gli agenti di polizia rimane accidentalmente ucciso durante l'intervento di Hector, cosa che porta Tigre Bianca ad essere nominato dalla stampa un assassino di poliziotti."

La storia sembrerebbe un adattamento del famoso fumetto 'Il processo del secolo', uno dei primi archi narrativi dell'acclamata run di Daredevil firmata da Brian Michael Bendis, considerato uno dei capolavori del fumetto americano moderno. Come detto in apertura, non è chiaro se la nuova incarnazione di Daredevil: Born Again dei Marvel Studios, i cui lavori ripartiranno dopo la fine degli scioperi di Hollywood, manterrà questa trama, tuttavia l'Hollywood Reporter ha confermato che la Marvel intende utilizzare il materiale già girato per migliorarlo.

Vi terremo aggiornati.