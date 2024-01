Daredevil: Born Again, svelato l'attore che interpreterà il villain Muse?

Dopo le ultime indiscrezioni relative al ritorno di Karen Page e Foggy Nelson in Daredevil: Born Again, in queste ore sono emerse grosse novità in merito al casting dell'attesissima serie tv Marvel Studios in arrivo su Disney+.

Come riportato in precedenza, secondo le indiscrezioni il villain di Daredevil: Born Again sarà Muse, uno dei più terrificanti avversari di Matt Murdock nei fumetti Marvel Comics, un serial killer squilibrato che trasforma i cadavere delle sue vittime in opere d'arte: ora, secondo il noto insider Daniel Richtman, è emerso il nome dell'attore in lizza per interpretarlo.

Stando al famoso scooper, la Marvel ha scelto Hunter Doohan per interpretare Muse in Daredevil: Born Again: al momento non è chiaro se l'attore abbia o meno firmato definitivamente il contratto, ma le fonti di Richtman sostengono che è stato in trattative per la parte prima del reboot della produzione ordinato da Kevin Feige. Per chi non lo conoscesse, Hunter Doohan è stato il figlio di Bryan Cranston in Your Honor, la serie tv di Showtime, ma è anche apparso Mercoledì, Ringing Docks, Coffee House Chronicles e Soundwave di Netflix.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita, ma con le riprese ancora da completare si prospetta un lancio nel 2025. Nel frattempo, ecco che cosa ha detto Jon Bernthal sul ritorno di Punisher in Daredevil: Born Again.