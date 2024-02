Daredevil: Born Again, tutto quello che hanno svelato le foto dal set

Dopo gli ultimi rumor sul parere di Jon Bernthal sulla prima versione di Daredevil: Born Again, facciamo un recap di tutte le informazioni trapelate online grazie alle foto dal set della nuova serie tv Marvel Studios con protagonista Charlie Cox.

Sindaco Fisk : la trama di Kingpin sindaco è confermata, con le foto dal set che hanno mostrato diversi giornali che raccontano la campagna elettorale di Wilson Fisk per diventare primo cittadino di New York, una svolta che secondo le indiscrezioni avrà grosse ripercussioni su Spider-Man 4.

Wilson Fisk e Matt Murdock faccia a faccia : a quanto pare Matt Murdock affronterà Wilson Fisk a faccia a faccia, presumibilmente per garantirgli che farà di tutto per fermare la sua ascesa a sindaco, dato che le foto dal set hanno mostrato un pranzo tra i due in un ristornate.

Muse : anche la presenza di Muse è stata confermata, il serial killer che crea opere d'arte con i cadaveri delle sue vittime comparirà nella nuova serie Disney+.

Grandi ritorni: sul set sono stati visti Deborah Ann Woll, Elden Henson e Wilson Bethel, interpreti di Karen Page, Foggy Nelson e Bullseye nella serie tv di Daredevil di Netflix. Tutti e tre torneranno nella serie MCU.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma considerato che la produzione è attualmente in corso è possibile che la serie uscirà nel 2025 su Disney+.