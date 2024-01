Daredevil: Born Again, già svelato il numero di episodi in cui apparirà Karen Page?

Daredevil: Born Again ha ripreso i lavori dopo gli scioperi e il reboot produttivo ordinato da Kevin Feige, ma i rumor e le indiscrezioni dal dietro le quinte, che non si sono mai fermati, hanno ripreso a circolare a pieno regime in questi giorni.

Dopo la conferma ufficiale del ritorno di Wilson Bethel come Bullseye in Daredevil: Born Again, nelle scorse ore il noto insider Daniel Richtman ha rivelato che Deborah Ann Woll apparirà nel ruolo di Karen Page per un totale di tre episodi. Si tratterebbe, se confermato, dello stesso numero di episodi che spetteranno a Bullseye, secondo quando pubblicato dal The Hollywood Reporter, ma vale la pena notare che al momento è impossibile farsi un'idea più precisa del ruolo che avranno questi personaggi secondari in quanto il numero totale di episodi di Daredevil: Born Again non è ancora noto: inizialmente la serie doveva essere composta da un totale di 18 puntate, ma dopo il reboot produttivo si è parlato di una riduzione di episodi sulla scia delle stagioni di Netflix.

Infine, Daniel Richtman ha citato anche il ritorno di Elden Henson nei panni di Foggy Nelson, l'inseparabile amico e collega avvocato del protagonista Matt Murdock, specificando però che al momento il numero di episodi in cui il personaggio apparirà è sconosciuto: che Foggy abbia un ruolo di maggior rilievo rispetto a quello di Karen? Staremo a vedere.

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita, ma nel 2025 ricorrerà il decimo anniversario di Marvel's Daredevil e chissà che i Marvel Studios non decidano di celebrare l'evento con la premiere della nuova serie.