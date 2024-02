Daredevil: Born Again, svelato il ritorno di un personaggio della serie TV

Daredevil: Born Again, serie reboot della passata collaborazione tra Marvel e Netflix, attingerà ad elementi del passato ma non senza parecchie novità per il nuovo show solista dedicato al giustiziere mascherato di Charlie Cox.

La nuova amante di Matt Murdock (dov'è finita Karen Page?) rappresenta uno degli elementi di novità della serie TV mentre il faccia a faccia tra Matt Murdock e Kingpin in Daredevil:Born Again è tra i momenti più attesi dei fan Marvel. Eppure le nuove immagini rubate dal set anticipano il ritorno di un personaggio storico della storyline di Daredevil: il sergente Brett Mahoney!

Su X (ex Twitter) ha iniziato a circolare l'immagine di un camerino con la scritta "Brett" e da quel momento tutto è stato più chiaro: dopo Jessica Jones, The Punisher e la serie Daredevil, il ruolo di Royce Johnson migrerà dal Daredevil-Verse fino all'MCU in Daredevil: Born Again. A sostegno di questa ipotesi, alcune foto dell'attore che aveva postato su Instagram con indosso una divisa della polizia: un indizio che aveva stuzzicato il fandom Marvel ed adesso che il ritorno del sergente Brett Mahoney è confermato cosa altro possiamo aspettarci da Daredevil:Born Again?

Le riprese sono attualmente in corso: dopo la decisione da parte dei Marvel Studios di cambiare i piani dello show in corso d'opera sembrerebbe che tutto prosegua per il meglio! Ma quando arriverà Daredevil: Born Again sul piccolo schermo? La serie TV non ha ancora una data di uscita ma non dovrebbe debuttare su Disney+ prima del 2025.