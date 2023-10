Daredevil: Born Again, svelato il sorprendente ruolo di Michael Gandolfini nella serie MCU

In questi giorni sono stati svelati la nuova trama e il roster di personaggi di Daredevil: Born Again, la nuova attesissima serie tv di Daredevil ambientata nel Marvel Cinematic Universe e prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming on demand Disney+.

Tra le novità, dobbiamo segnalare quale ruolo interpreterà Michael Gandolfini in Daredevil: Born Again: per diversi mesi, infatti, i fan avevano teorizzato che il figlio del grande James Gandolfini, star de I soprano e Killing them softly di Andrew Dominik, avrebbe vestito i panni di una versione giovane di Wilson Fisk, magari in qualche porzione flashback dello show, ma in realtà adesso sappiamo che Michael Gandolfini nel MCU sarà Daniel Blade.

Sorprendentemente, tuttavia, Daniel Blade non è un personaggio Marvel Comics il che vuol dire che il ruolo è stato creato appositamente per il Marvel Cinematic Universe, anche se a quanto pare il suo arco narrativo sarà simile a quello di un famoso villain dei fumetti Daredevil: non ci sono grandi indicazioni al momento su questo nuovo personaggio, ma stando ad alcuni scooper online Daniel Blade in Daredevil: Born Again sarà il direttore delle comunicazioni di Wilson Fisk (nella serie Kingpin tenterà di diventare il sindaco di New York con un programma elettorale anti-supereroi) ma sarà anche la versione del MCU di Butch, un gangster che scopre che in passato Kingpin ha avuto una relazione con sua madre: nei fumetti, Butch scala così tanto i ranghi dell'organizzazione criminale di Fisk al punto che arriverà a mettere gli occhi sulla poltrona del grande capo, per diventare il nuovo Kingpin di New York.

Sarebbe certamente una sottotrama interessante da esplorare nel corso dei 18 episodi della prima stagione della serie.