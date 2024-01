Daredevil Born Again, svelato il villain della serie Marvel? È uno dei più terrificanti

Ora che il nuovo trailer di Echo ha confermato il posto di Daredevil Netflix nella continuity MCU, l'attesa per Daredevil: Born Again è destinata a quintuplicarsi, dato che a questo punto ci sono buone possibilità che la nuova serie sarà un vero e proprio sequel dell'originale.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, secondo il quale il creatore di Netflix Daredevil è in lizza per la regia di Spider-Man 4 - il villain principale di Daredevil: Born Again sarà Muse: questa non è la prima volta che il micidiale serial killer di New York City viene menzionato come principale antagonista dello show con Charlie Cox, ma Richtman conferma che il personaggio rimarrà al centro della storia anche dopo il recente reboot produttivo di Daredevil: Born Again, con Kevin Feige che qualche mese fa ha ordinato una riprogrammazione totale della serie tv per avvicinarla ai toni e alle atmosfere della serie originale di Netflix.

Per chi non lo sapesse, nei fumetti Marvel Muse è un serial killer sociopatico che, nonostante sia relativamente 'giovane' come personaggio (la sua creazione risale al 2016) ha già incrociato più volte il suo cammino con Daredevil. La sua prima apparizione è avvenuta proprio sulle pagine della serie dedicata a Matt Murdock, ed è famoso per dare 'uno scopo alle sue vittime' trasformando i loro cadaveri in opere d'arte e usando il loro sangue per grandi murales o affini. Finora, la sua vera identità non è mai stata rivelata.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, Daredevil: Born Again farà parte dell'arco narrativo Devil Reign, che vedrà Wilson Fisk ascendere alla carica di sindaco di New York nel corso delle prossime puntate della Saga del Multiverso. Vincent D'Onofrio ha confermato che le riprese riprenderanno presto, con l'uscita della serie prevista presumibilmente per il 2025.