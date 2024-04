Daredevil: Born Again: il team-up Daredevil e Punisher è la foto più cool che vedrete oggi

Dopo le ultime novità sulla trama di Daredevil: Born Again confermate dalle foto dal set della polizia di New York, una nuova immagine appena trapelata sui social mostra il team-up tra Daredevil e Punisher con l'attesa reunion tra gli attori Charlie Cox e Jon Bernthal.

La foto, che segue il primo video ufficiale di Daredevil: Born Again trapelato online dall'assemblea degli azionisti della Disney ed estratto presumibilmente da un teaser trailer mostrato durante la riunione a porte chiuse, è disponibile nel post in calce all'articolo e mostra Frank Castle/Punisher e Matt Murdock/Daredevil in una strada notturna di New York, pronti - si direbbe - per una battaglia a mani nude contro l'avversario (o avversari) di turno.

Jon Bernthal ha interpretato per la prima volta il ruolo di Frank Castle nella versione Netflix di Daredevil, debuttando nei panni del famoso vigilante durante la seconda stagione della serie andata in onda nel 2016. Ha poi interpretato il personaggio principale per due stagioni nella serie spin-off The Punisher di Netflix, trasmesso dal 2017 al 2019. Come confermato dai Marvel Studios, Daredevil: Born Again sarà un sequel delle serie tv Netflix, il che vuol dire che il passato di Matt Murdock e Frank Castle rimarrà inalterato nella storia del MCU.

La serie non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

